美電動車減稅優惠 歐盟與韓國稱恐違反WTO規則

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）美國「降低通膨法案」規定購買電動車須為境內組裝始得享受稅務優惠，歐盟和韓國對此提出疑慮，稱可能會對外國製車輛產生不利影響，且違反世界貿易組織（WTO）規則。

根據美國聯邦參議院7日通過的4300億美元氣候和能源法案，國會將對電動車買家現行7500美元稅額減免上限予以解除，但會施加一些限制，包括凡不在北美組裝的車輛不能享受減稅優惠。

一旦美國總統拜登簽署這項法案後，境外組裝的車輛禁享減稅優惠將立即生效。

這項提案內容還包括，禁止使用來自中國的電池零組件或關鍵礦物原料。

歐洲聯盟執行委員會發言人費瑞（Miriam Garcia Ferrer）表示：「我們認為這是歧視，對與美國生產商有關的外國生產商的歧視...當然，這意味著會與世貿組織的規則互相抵觸。」

韓國今天也表示，已向美國表達對該法案可能違反世貿組織規則和雙邊自由貿易協定的擔憂。韓國貿易部在聲明中表示，已要求美國貿易當局放寬電池零組件和車輛最終組裝地的相關要求。

韓國貿易部與現代汽車公司（Hyundai Motor Co ）、電池製造商LG Energy Solution、三星SDI和SK舉行會議。根據聲明，這些公司要求首爾政府支持他們，如此這項法案才不會讓他們在美國市場處於競爭劣勢。

對電動車提供減稅優惠是「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）的一部分，可能明天會在聯邦眾議院通過，然後提呈總統拜登以簽署立法。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110812