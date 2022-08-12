紐約台灣蘭花展邁入第9屆 展現寶島君子之風

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紐約皇后區植物園「台灣：蘭花世界」特展邁入第9屆，首見呈現以奈米噴染技術，將青天白日滿地紅噴在蝴蝶蘭上的國旗蘭花。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）駐紐約辦事處與皇后區植物園合辦台灣蘭花特展，邁入第9屆，展出750盆蘭花，包括首度採用奈米噴染技術的國旗蝴蝶蘭，展現台灣冷靜、優雅、意志堅定的君子之風。

紐約皇后區植物園「台灣：蘭花世界」特展是夏季僑界盛事之一。本屆活動正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京以大規模軍事演習升高台海緊張局勢，地方政要、友邦及理念相近國家代表踴躍出席，對台灣別具意義。

駐紐約辦事處長李光章今天在記者會致詞時說，孔子比喻蘭花為君子，具備意志堅定等高尚特質。台灣面對中國近期咄咄逼人的軍事恫嚇和經濟脅迫，展現對和平的承諾，也像蘭花寧靜般保持冷靜。

李光章會後受訪表示，台灣在中共恫嚇下會堅定守護國家主權、安全和民主，盡一切努力降低區域緊張，絕對不會放棄自由。在努力維護台海和平穩定現狀的過程中，台灣呼籲北京克制並保持理性、冷靜，感謝國際社會這段時間給予台灣的支持。

韓裔紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）說，年輕人到此了解台灣與蘭花，無形的影響無遠弗屆，後代子孫會一直感受到，「當我們的世界面臨潛在衝突、痛苦和創傷，這類活動值得我們支持和頌揚」。

聯邦眾議員孟昭文、紐約市皇后區長李查茲（Donovan Richards）等地方政要到場，友邦聖露西亞、帛琉、史瓦帝尼、聖文森、馬紹爾群島派員出席，近年與台灣友好的立陶宛也派代表出席開幕酒會。

本屆活動展出750盆蘭花，與去年並列歷屆最多。最大亮點是首見以奈米噴染技術，將青天白日滿地紅噴在蝴蝶蘭上的國旗蘭花。

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開幕活動邀請糕點師展示花藝蛋糕裝飾，茶藝師示範茶道。12日至14日開放民眾參觀期間，主辦單位安排爵士樂現場演奏，邀請偶戲師、古典文學學者及蘭花養護專家，結合文化、文學及植栽元素辦理講座，並搭配剪紙、書法以及攤販販售車輪餅、冷泡茶，讓民眾享受夏日「蘭亭生活美學」。

催生蘭花展的皇后區植物園大使黃百齡說，希望把台灣元素帶進美國主流社會，讓更多民眾認識台灣人文、藝術和文化。蘭花是台灣最重要的出口農產品之一，在紐約舉辦蘭花展，能讓台灣的聲音傳播到這座城市不同角落。（編輯：陳惠珍）1110812

紐約皇后區植物園第9屆「台灣：蘭花世界」特展11日舉辦開幕活動，參觀民眾拍照留念。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月12日

駐紐約辦事處長李光章11日在「台灣：蘭花世界」特展記者會說，台灣面對中國軍事恫嚇和經濟脅迫，展現對和平的承諾，也像蘭花寧靜般保持冷靜。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月12日

台北偶戲館館長蔡易衛11日參加紐約皇后區植物園「台灣：蘭花世界」特展開幕活動，在採用奈米噴染技術的國旗蘭花前操演戲偶。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月12日