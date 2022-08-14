匈牙利：與俄國達成協議 已獲增供天然氣

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（中央社布達佩斯13日綜合外電報導）匈牙利今天表示，在外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）7月訪問莫斯科之後，俄羅斯已開始向匈牙利提供額外的天然氣。

匈牙利外交部今天表示，布達佩斯與莫斯科的貿易談判已「達成協議」，結果是俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天開始輸送「超過已簽約數量」的天然氣。

外交部官員曼澤爾（Tamas Menczer）在其臉書（Facebook）頁面上表示，在第一階段，每天260萬立方公尺的額外數量將從南部經由「土耳其溪管線」（TurkStream）輸送抵達，如此一直到8月底止；並說，9月的輸送量正在談判中。

法新社報導，匈牙利外長西亞爾托曾於7月訪問莫斯科，討論額外採購7億立方公尺的天然氣。相關行程之前未對外宣布。

曼澤爾今天貼文中提到西亞爾托訪俄表示：「以當前眾所週知的歐洲市場狀況，很明顯地若沒有俄羅斯來源，要獲得如此大量天然氣是不可能的。」

俄羅斯揮軍烏克蘭引發能源價格危機，歐盟各地本週開始實施天然氣消費減量15%計畫，以因應這場能源危機。

不過，部分歐盟成員國不必嚴格遵守這項本就號稱是自願性質的規定。仰賴俄羅斯直送天然氣的匈牙利就要求豁免。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110814