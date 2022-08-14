一度因疫情停辦 泰中聯合空軍演訓登場

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（中央社曼谷14日綜合外電報導）泰國軍方表示，泰國和中國今天展開聯合空軍演訓。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響，這類演習已經停辦多年。

法新社報導，在這場名為「鷹擊」（Falcon Strike）的聯合空軍演訓展開前不久，中國才在台海週邊舉行空前規模的軍事演習，以報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台。

泰國空軍上將巴帕（Prapas Sornchaidee）表示，聯合演訓從8月14日至25日在泰國東北部舉行，演習的目的在「強化對中國的關係和瞭解」。

中國國防部上週表示，中國空軍將派出殲擊機、殲轟機、預警機等。

中國國防部還表示，演訓項目包括「空中支援、打擊地面目標，以及小規模和大規模兵力派遣」。

泰中聯合空軍演訓自2015年以來定期舉行，後來因疫情關係而暫停至今。

華府對於中國在太平洋地區的強勢行為日益關切，美國和盟邦上週在印尼舉行「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）演習。

泰國尋求強化和中國的防衛關係，根據雙方在2017年敲定的一項協議，是首批向中國採購海軍硬體設備的國家之一。

泰國和中國後續達成金額7億2400萬美元的潛艦採購協議，但2020年由於引發民眾不滿而延宕。

當地媒體本月披露，在潛艦引擎相關問題影響下，運交時間恐延至2024年。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110814