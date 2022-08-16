英國勞工短缺無人採蔬果 上半年浪費22億元食物

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國全國農民總工會（National Farmers Union）今天表示，由於缺乏採收工，英國上半年浪費了超過6000萬英鎊（約新台幣22億元）的食物。

法新社報導，總工會副會長布萊德夏（Tom Bradshaw）說：「全國各地的家庭已因生活成本飆升而難以維持生計之際，優質、營養的食物卻一直被浪費，簡直就是一種諷刺。」

根據總工會一項研究，4成農民抱怨因採收人力不足而蒙受損失，光是今年1月到6月就損失價值約2200萬英鎊的蔬果。

受訪農民表示，他們需要將招聘人數增加約14%，並說17%採收人員沒來上班，還有9%的人在合約到期前就離開。

英國脫離歐洲聯盟（EU）後，英國和歐盟公民無法自由往返兩地，英國農場更難僱用來自歐盟成員國的勞工，導致人力短缺。

烏克蘭人一度填補部分人力缺口，但自2月俄羅斯入侵烏國以來，許多人一直受困當地。

為了克服短缺問題，英國不得不從更遠的地方找人，從印尼、菲律賓、烏茲別克以及南非等國招募人員。

布萊德夏說：「與此同時，長期乾旱的天氣和創紀錄的高溫，使得我們的蔬果面臨極具挑戰性的生長環境。」

「對農場業者和填肚子的人來說，每個作物都很寶貴，我們實在不能放著蔬果不採收。」

總工會認為，擴大英國的季節性勞工計畫，對於確保英國明年不會重演布萊德夏所說的今年「食物浪費達到毀滅性程度」來說，至關重要。

英國今年為季節性勞工核發約3萬8000份簽證，但業界認為需要倍增到接近7萬份。為解決問題，英國全國農民總工會希望簽證計畫擴大，允許至少5年的滾動計畫。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110816