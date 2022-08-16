英相強生離任前2度出國度假 在野黨批罔顧民生

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）即將離任的英國首相強生（Boris Johnson）今天再度遭受抨擊，在野黨批評他在離職前幾週又出國度假，而非妥善處理正在衝擊英國的多項危機。

法新社報導，英國主要在野黨工黨譴責強生在享受「盛大派對」之際，許多民眾正飽受生活開銷飆漲所苦。強生預計9月6日正式離任。

英國通貨膨脹率創下數十年來新高，經濟恐將陷入衰退，此外，英格蘭各地民眾正竭力對抗旱災造成的影響。

強生上週才結束與妻子席孟茲（Carrie Symonds）的5天蜜月旅行，從斯洛維尼亞回到英國，才剛返回唐寧街辦公室的他本週又前往希臘度假。

一個希臘網站釋出的影像畫面顯示，強生在雅典附近沿海城鎮的超市採購了許多物品，包括食物和酒。

工黨發言人表示：「當英國人民為生計所苦時，這對強生來說不過是一場盛大派對。」

強生的發言人證實強生正在度假，但他告訴記者，強生「顯然會隨時跟進任何緊急事件並作出相應決策，尤其是與國家安全有關的事項」。

他還說，副首相拉布（Dominic Raab）將代替強生出席會議，「但就我所知，目前並無已排定的會議」。

強生將在3週內將執政大權移交給接替他擔任首相的現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）或前財相蘇納克（Rishi Sunak），而他很快就會擁有更多自由時間。

英國下一任首相人選以特拉斯呼聲最高，預計將有約20萬名保守黨黨員參與投票。

投票結果將於9月5日出爐，勝選者將從6日起取代強生出任保守黨黨魁及首相。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110816