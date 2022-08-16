歐盟強化經濟與安全聯繫 提升太平洋區域影響力

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（中央社威靈頓16日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）太平洋區域大使席姆今天表示，區域地緣戰略競爭加劇之際，歐盟正努力透過經濟聯繫和新的安全承諾，加強在太平洋的影響力。

席姆（Sujiro Seam）訪問紐西蘭期間告訴路透社，長期以來，太平洋島國一直將歐盟視為發展夥伴，但歐盟也希望成為他們的經濟與戰略夥伴。

主要大國正在這個區域爭奪影響力。中國與索羅門群島今年簽署安全協議後，美國和澳洲也加強參與區域事務。

席姆指出，為提高區域影響力，歐盟將提供更多經濟機會。歐盟已與多個太平洋島國簽署貿易夥伴協議，目前正與東加談判類似協議，使其有更多機會進入歐洲巿 場。

歐盟還計劃加強印度太平洋區域的海上監視工作。過往歐盟就曾仰賴區域內的法國軍隊提供相關協助。

席姆表示：「太平洋的地緣戰略重要性已獲各方公認，包括歐盟在內。」

歐盟過去主要透過法國與法屬玻里尼西亞（French Polynesia）的關係，在區域發揮影響力。

歐盟去年正式推出印太戰略，並宣布在全球投資3000億歐元協助各國進行基礎建設。席姆認為，此舉有助促進區域關係。

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席姆指出，歐盟正在該區域進行數個發展計畫，未來也準備推動更多計畫。舉例來說，歐盟耗資500萬歐元在吉里巴斯共和國興建碼頭計畫的可行性研究即將完成。

他強調：「我們總是說，我們對這個區域的立場不是要對抗任何人，我們來這裡不是為了遏制中國。」不過他也說：「大部分中國援助實際上…是貸款，因此這會導致這些國家債務脆弱程度升高。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1110816