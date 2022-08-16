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因中國軍演延期 美軍完成洲際飛彈例行性試射

2022/8/16 21:07
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）本月稍早中國在台灣周邊舉行實彈軍演，美軍為此下令延後義勇兵3型洲際彈道飛彈例行試射，避免區域緊張情勢進一步升溫。美國軍方今天宣布，現已完成原定試射計畫。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台，引發北京不滿，中國解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行大規模實彈演習。為讓局勢降溫，美國參議院外委會近日暫緩審議「台灣政策法案」，美軍也宣布延後空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射。

路透社報導，根據美軍發布的聲明，本次試射展現「美國核子部隊的戰備，並增強對國家核威懾手段殺傷力和有效性的信心」。

軍方也重申，先前美軍已進行約300次此類試射，本次試射也非針對任何特定全球事件。

4月，美軍也曾取消義勇兵3型飛彈試射，目的是在烏克蘭戰爭期間降低與俄羅斯的核對峙緊張局勢。

波音公司（Boeing Co.）製造、具有核能力的義勇兵3型洲際飛彈是美軍戰略武器庫重要成員。這款飛彈的射程可達9660公里以上，且能以每小時約2萬4000公里的速度飛行。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110816

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