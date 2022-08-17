尼日雨季釀災 6月迄今32人喪命

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（中央社尼日首都尼阿美16日綜合外電報導）西非國家尼日的雨季帶來洪災和山崩，當局表示，自今年6月迄今已造成32人死亡、6萬6000多人受影響。

根據法新社所見的民防機關最新數據，32名死者中，有17人因住宅倒塌而喪命，15人溺斃，另有44人受傷。

受災最慘的地區包括南部的金德（Zinder）、東南部的迪法（Diffa）和西南部的蒂拉貝里（Tillabery）；首都尼阿美（Niamey）目前安然無事。

這次雨季損毀了7000多戶住宅，造成學校教室、健康中心、糧倉和商店坍塌。

根據聯合國人類發展指數（Human Development Index, HDI）的標準，尼日是全球最貧窮的國家，經常好不容易等到降雨，卻又釀成洪災。

根據當地及聯合國統計數據，去年尼日各地至少有70人在洪災中喪命，20多萬人受影響。

尼日人道行動和災害處理部長馬加吉（Laouan Magagi）說，因為洪災和乾旱，尼日每年平均損失400億西非法郎（約6300萬美元）。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110817