日本配備神盾戰鬥系統新艦 擬搭載長程巡弋飛彈

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，不只一位日本政府相關人士透露，日本政府計畫建造配備神盾戰鬥系統的新艦艇，可能將搭載也能攻擊地上目標的日本國產長程巡弋飛彈。

報導指出，新艦艇除了擁有飛彈防禦能力外，日本政府也假想具有因「自衛目的」破壞敵方飛彈發射基地等的「反擊能力」進行設計。為控制造艦成本，新艦艇將採一般的「單體船型」建造。

日本政府早已放棄在本土部署飛彈防禦系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），取而代之的是在2020年12月決定建造兩艘配備神盾戰鬥系統的艦艇。

日本海上自衛隊目前擁有8艘神盾艦，活動海域包括釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）；而配備神盾戰鬥系統的新艦艇，則想定要經常部署在日本海，負責警戒北韓飛彈威脅。

新艦艇上除了將配備在「陸基神盾」計畫中簽約的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）SPY-7雷達外，也決定要搭載能攔截巡弋飛彈的標準6型（SM-6）反彈道飛彈。

而目前有意進一步在新艦艇上搭載的飛彈，是改良自陸上自衛隊「12式陸基反艦飛彈」的巡戈飛彈，射程可延伸至約1000公里。

日本政府將在今年底前完成國家安全保障戰略等3份文件的修訂，朝保有自衛隊「反擊能力」的方向進行協調。如果能在經常部署於日本海的新艦艇上搭載長程巡弋飛彈的話，有助提升日本嚇阻力。

另一方面，有關船體設計，原本考量不易受波浪影響等因素，有意採用不只一個船體組成的「多體船型」，但這種船型很少用在戰鬥用艦艇上，加上造艦費用可能大為增加，最後決定仍採用一般的「單體船型」。

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在船體型式決定後，防衛省將盡早展開船體設計，目前傾向在2023年度預算的概算需求中，編列艦艇建造的相關經費；至於新艦艇建造時間，預料要花5年以上才能完成。

共同社日前報導，建造彈道飛彈攔截專用艦方案，跟增加海上自衛隊擁有的神盾艦方案不同，神盾艦是除飛彈攔截能力外，還擁有接戰敵方戰機和潛艦能力的多功能護衛艦；專用艦則專注於飛彈攔截功能，預計建造成本會較低。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110817