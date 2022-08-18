美駐中使領館連發推文 批中國企圖改變兩岸現狀

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（中央社北京17日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣後，中國在台灣周圍舉行軍演，美中關係再陷緊張。美國駐中使領館今天連發推文抨擊，中國企圖改變兩岸現狀。

美國駐中使領館在推特上將美國國務院「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）的英文推文翻譯成中文，並且加以轉推。

美國駐中使領館在首則推文批評：「有一邊，有一方在謀求改變現狀，海峽兩岸的現狀，這種現狀是40年來台灣海峽兩岸穩定和安全的核心。不是美國，不是台灣。」

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接著，第二則推文再批：「是中華人民共和國在挑戰現狀…最近它對本月早些時候國會代表團訪問台灣作出挑釁性和完全不必要的回應，再次展示出它挑戰這種現狀的意願。」

第三則推文則抨擊：「我們對中華人民共和國挑釁的回應是慎重有節制的…我們明確表示，我們不打算升級局勢，沒有理由製造危機，但我們也明確表示我們在該地區進行符合國際法的飛行、航行和活動不會被阻止。」（譯者：陳正健）1110818