不滿連鎖商店傷害在地經濟 BRN稱策畫泰南爆炸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國南部3府16日深夜到17日凌晨之間連續發生10幾起爆炸案，爆炸案多發生在連鎖便利商店。國家革命陣線今天宣稱策劃這一連串的爆炸案，目的在於打擊傷害在地經濟的資本主義力量。

泰國南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani）16日晚間到17日凌晨不斷傳出爆炸和縱火事件。爆炸和縱火事件多半發生設在加油站內的連鎖便利商店或是街頭的便利商店，3個府加起來共17起，造成至少7人受傷以及1人死亡。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰南叛亂團體之一的「國家革命陣線」（BarisanRevolusi Nasional，BRN） 今天在臉書宣稱犯下這一連串的爆炸案，目的在於破壞這些傷害了在地經濟的資本主義象徵。

BRN指出，這些爆炸事件是為了要打擊資本主義的力量，這些力量快速在北大年府散開來，摧毀了在地社區的經濟並害得許多社區商店關門大吉。

BRN說，這些連鎖商店提供折扣，害得附近的社區型商店關門；還仿冒其他廠牌的東西混淆消費者；以及把大包裝的東西拆開來零售，以實際容量來說其實更貴。

BRN指控政府和軍方助長了這些連鎖便利商店的影響力。

有目擊者指出犯案的人在便利商店放置爆炸物之前叫店員和顧客趕快離開現場，不過在陶公府有一名21歲的民眾被發現死在便利商店上鎖的門內，疑似是來不及逃走，BRN表示他們的成員都有告訴在場的民眾趕快離開，對於造成傷亡感到很抱歉。（編輯：高照芬）1110818