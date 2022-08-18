烏克蘭舉行核災演習 為所有情況做好準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社札波羅熱18日綜合外電報導）烏克蘭昨天在札波羅熱核電廠附近的札波羅熱市舉行緊急救援人員演習，烏國內政部長在演習中表示，烏克蘭必須為這座被俄軍占領的核電廠可能出現的「所有情況」做好準備。

札波羅熱核電廠自3月以來一直被俄軍控制。莫斯科和基輔互相指控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，外界擔憂緊繃的情勢恐引發類似1986年車諾比那樣的核災。

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）在距離核電廠50公里、仍被烏國控制的札波羅熱市表示：「沒有人能預料到俄軍會用戰車向核反應爐開火。這太不可思議。」

在觀看完昨天的核災事故演習後，他表示烏克蘭應做好準備，因為「只要札波羅熱核電廠由俄羅斯控制，就存在重大風險」。

數十名穿戴防毒面具和防護衣的烏克蘭緊急救援人員參加這次演習，他們演練疏散受傷人員和沖洗受污染的車輛。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）表示，核電廠約有500名俄軍士兵和 50輛裝甲車。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110818