俄預估今年能源出口額攀至逾10兆元 年增38%

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）根據路透社看到的俄羅斯經濟部文件，受到石油出口量成長和天然氣價格攀升帶動，俄羅斯今年能源出口額將增加至3375億美元（約新台幣10兆1301億元），和2021年相比成長38%。

這些油氣出口額成長一旦實現，將有助莫斯科當局在面臨西方制裁之際，支撐俄羅斯經濟。

這筆收入將提供俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）挹注軍事支出的資金，或在俄羅斯經濟陷入衰退，通貨膨脹侵蝕生活開支之際，提高薪資和退休金。

然而，分析師表示，能源出口金額增加，僅能填補制裁對整體經濟造成傷害的一部分。

德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）高級研究員克魯格（Janis Kluge）指出：「制裁對俄經濟的衝擊程度不一。在部分產業造成災難性影響，像是汽車產業。石油產業相對而言受到影響不大。」

除了汽車產業外，資訊科技和金融是受創最嚴重的兩大產業。這些產業和西方的連結較強，因此也受創最深。

俄羅斯經濟部文件預估明年能源出口額將減緩至2558億美元，仍高於2021年的2442億美元。

根據預估，天然氣平均出口價格將倍增至每立方公尺730美元，然後慢慢回跌至2025年底。

文件顯示，俄羅斯遭制裁後開始逐步提高石油產量，加上亞洲買主提高採購，莫斯科當局上修2025年底前的產量和出口預測。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，對中國的天然氣供應量已經增加，但未提供細節，歐洲仍是俄羅斯天然氣的最大市場。

根據路透社看到的文件，經濟部預測俄羅斯經濟遭制裁後的表現，比莫斯科當局原本憂心的還要好，經濟萎縮幅度低於預期。

經濟部一度警告經濟將萎縮超過12%，創下蘇聯瓦解以及1990年代經濟危機以來最大幅度。

經濟部現在則預估今年國內生產毛額（GDP）將萎縮4.2%，實質可支配收入將滑降2.8%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110818