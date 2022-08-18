紐西蘭南島洪災數百戶疏散 當局承諾提供金援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓18日綜合外電報導）暴雨持續襲擊紐西蘭南島造成嚴重洪災，島上西部及北部部分地區宣布進入緊急狀態，數以百計家庭被迫疏散，當局今天承諾投入20萬紐幣（約新台幣375萬元）緊急救難金。

法新社報導，暴雨為南島部分地區帶來逾30公分降雨量，造成河流潰堤、房屋遭沖毀、街道積水及膝和樹木傾倒中斷主要道路通行。

南島北部納爾遜市（Nelson）市長李斯（Rachel Reese）稱此次洪水「百年一遇」，當地搜救隊及軍人在淹水的街道協助居民。

納爾遜居民拉格魯塔（Sam Lagrutta）表示，疏散當下的情況「很嚇人」，因為警方只給他5分鐘的時間撤離。

南島西岸布勒區（Buller）近年屢遭洪水襲擊；區長克萊恩（Jamie Cleine）指出，頻繁疏散已對一處社區造成損失，該社區現在正為往後的洪水作準備。

他告訴紐國新聞網站Stuff：「這在民眾財產及心理層面都造成極度困擾。在長期解決方案出爐前，我們只能接受現實。」

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）今天視察納爾遜市災情，承諾為遭洪水襲擊的城鎮提供財務援助。

他向記者表示：「雖然整體災情損失目前還不得而知，但這筆20萬紐幣的初期救難金將會幫助…需要立即援助的民眾。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉淑琴）1110818