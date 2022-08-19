紐西蘭南島受洪患重創 災區復原需耗時數年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社納爾遜19日綜合外電報導）紐西蘭南島的納爾遜市市長李斯今天說，納爾遜市遭洪水重創，有數以百戶民宅的居民撤離，災區道路與基礎設施也受損，需要花上好幾年時間才能復原。

法新社報導，紐西蘭近日遭受惡劣天氣侵襲，南島（South Island）納爾遜-塔斯曼（Nelson-Tasman）地區首當其衝，據報3天來下了750毫米的雨量。納爾遜市的麥泰河（Maitai）潰堤，讓河水淹進市內數條街道。

納爾遜市長李斯（Rachel Reese）說，道路與基礎建設受損情況，「要花上好幾年、而非好幾個月」才能修復。

李斯指出，洪水引發的山崩導致當地水庫主要水道受損，納爾遜市的供水因而中斷，「重要的是」居民需節約用水。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）到災區勘災，承諾將投入20萬紐幣（約新台幣375萬元）的救難金。

他還證實納爾遜市有400多戶民宅的居民已撤出，且有60戶民房因為洪水和土石流受損，可能無法居住。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1110819