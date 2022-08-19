散播疫情錯誤資訊 臉書將反疫苗團體帳號停權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山18日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，美國影響力廣大的反疫苗團體「兒童健康防衛組織」散布COVID-19錯誤資訊，已將其臉書與Instagram帳號停權。

反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的兒童健康防衛組織（Children's Health Defense, CHD）馬上指控Meta扼殺言論自由權利。

兒童健康防衛組織創辦人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在新聞稿中說：「臉書在這裡的角色就像是幫聯邦政府剷除異己的代理人，以消除所有針對嚴格政府政策的批評聲浪。」小羅勃．甘迺迪是已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子。

法新社報導，兒童健康防衛組織一再違反Meta的錯誤訊息規定，Meta發言人辛浦森（Aaron Simpson）說，其臉書與Instagram帳號已於昨天被關閉。

兒童健康防衛組織說，他們的社群媒體帳號有數十萬人追蹤，Meta關帳號的舉動令他們感到意外。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兒童健康防衛組織在新聞稿中附上截圖，內容是說明帳號因違反與「會對真實世界造成傷害的錯誤訊息」有關的Meta政策，而遭停權的訊息。

兒童健康防衛組織聲稱，帳號遭停權可能是因為對Meta提告而受到牽連。兒童健康防衛組織指控Meta仰賴美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）的資訊，來辨別什麼是獲科學支持的COVID-19資訊，侵犯其言論自由權利。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110819