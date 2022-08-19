印度外長：新德里北京不合作 亞洲世紀難實現

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（中央社記者林行健新德里19日專電）印度外交部長蘇杰生最近表示，印度與中國的關係正處於「極度艱難」的階段，並強調，如果印度與中國無法合作，則屬於亞洲的世紀將難以實現。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）16日至18日赴泰國訪問，出席第9屆印度-泰國聯合委員會會議（JCM），會見當地印度僑民，並赴朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）發表演說。

根據印度新聞信託社（PTI）的報導，蘇杰生昨天在曼谷一場記者會表示，中國在邊境地區的所做所為，導致印度與中國的關係陷入「極度艱難」的階段。

蘇杰生同時強調，如果印度與中國無法合作，則「亞洲世紀」難以實現；中國與印度有許多合作的理由，也希望北京方面能有智慧來領悟這個道理。

2020年6月，印度與中國士兵在邊境的加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，關係陷入低谷。之後，印度方又多次指控中國透過興建道路、機場、村莊等方式，改變邊境現況。

為了反制中國，印度政府加嚴監控中國相關企業在印度的投資、金錢流向、稅務及營運。新德里多次表示，唯有在邊境情況恢復正常之後，印中關係才可能解凍。

另方面，蘇杰生在朱拉隆功大學發表演說時，也暗批中國在區域爭霸的野心。

根據印度外交部公布的演說全文，蘇杰生說：「唯有那些腦子圍繞著『勢力範圍』（spheres of influence）的思維轉動，以及那些對於全球事務民主感到不安的人，才會在印度太平洋區域進行爭奪。」

蘇杰生強調，印度在「東進政策」（Act East Policy）之下，盼見一個「自由、開放、包容、和平及繁榮」的印太區域。

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他說，印太區域應建立在法治性的國際秩序、永續及透明的基礎設施投資、擁有航行與飛越自由、無阻礙合法商業、相互尊重主權、和平解決爭議，以及所有國家均平等的基礎之上。

蘇杰生也說，印度做為成員之一的「四方安全對話」（QUAD），是因應區內當代挑戰及契機的最重要多邊平台，整個地區都可受惠，若有某方對此不樂見，則可能就是想否決別人的選擇，或者是一個單一主義者。（編輯：陳惠珍）1110819