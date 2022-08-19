中國經濟能超越美國？ 美前財長：重蹈日俄覆轍

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國前財政部長薩默斯接受電視節目訪問時表示，有關中國經濟規模將超越美國的預測，類似20世紀對於日本和俄羅斯的同樣預測，但日俄兩國經濟最終都沒能超越美國。

薩默斯（Lawrence Summers）接受彭博電視（Bloomberg Television）節目訪問說道：「6個月或一年前，人們普遍認為在某個時間點，中國國內生產毛額（GDP）總量按市場匯率計算將超越美國經濟。但這件事現在可就沒那麼清楚了。」

中國最新經濟數據顯示，7月份零售銷售、工業產量以及投資皆呈現放緩，且低於經濟學家的預期。

下調成長預測的包括高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.），如今它預期今年中國GDP將成長3%，遠低於中國政府於3月設定的5.5%目標，該目標實際上已被放棄。

薩默斯說：「人們將回顧2020年對中國的一些經濟預測時，就如同他們回顧1960年對俄羅斯或1990年對日本所做的經濟預測一樣。」

薩默斯列出中國未來面臨的「各式各樣」挑戰，包括巨大的金融危機、對推動未來成長的動力缺乏明確瞭解、共產黨介入廣大企業的情況日益增加，還有中國人口結構問題，即是勞動年齡人口萎縮，以及老年人口占總人口比例上升。

同時，薩默斯指出，中國目前經濟放緩「可能會」讓美國的通貨膨脹壓力有所緩解，特別是透過其對大宗商品價格的影響。

薩默斯再次呼籲美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）政策制定者，不要誤以為總體通膨率（headline inflation）因為石油和大宗商品價格下跌而減緩，就代表通膨的挑戰正在減弱。

薩默斯還說，石油和大宗商品價格下跌推動美國民眾的通膨預期，展現出人們對於長期物價漲幅返回2%有信心，但通膨的核心指標並未顯示有何進展。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110819