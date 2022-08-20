美駐北京大使：中國須證明自身非台海不穩定因素

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（中央社北京20日綜合外電報導）美國駐北京大使勃恩斯（Nicholas Burns）在就任近半年以來的個人首場電視專訪中說，中國必須讓世界其他國家相信中國並非「不穩定因素」，並承諾在台灣海峽和平行事。

勃恩斯坦率談論北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣的反應，亦即在台灣周邊實施大規模軍事演習，並切斷與美國在軍事、氣候等領域的溝通管道與合作。

勃恩斯19日從美國大使館告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們不認為美中關係應因為眾議院議長的訪台，一次和平的訪問，而出現危機…這是北京政府製造出來的危機，這是過度反應。」

勃恩斯說，現在北京政府有責任讓世界其他國家相信中國在未來會和平行事。

「我認為世界各國都很關切中國現在成了台海不穩定因素，這不符合任何一方利益。」

勃恩斯是職業外交官，曾任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使，3月抵達北京接任堪稱美國最重要的外交職位，引領已然因中國人權紀錄、貿易做法及南海軍事擴張等一連串議題而趨於緊張的美中關係發展。

中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範也減少了進出中國的外交行程，使得勃恩斯更直接站在前線，處理美中日益緊張的雙邊關係。

這點在2日晚間一覽無遺，當時勃恩斯被中國外交部副部長謝鋒召見，據勃恩斯說，當時與裴洛西和她率領的國會代表團搭乘專機抵達台北是同一個時間點。

勃恩斯首度談到中方召見時的細節，他說：「我們有著非常熱烈、可說是爭論相當激烈的會談。」華府和北京當時都證實有召見一事。

勃恩斯說：「我為議長辯護，為她赴台的權利辯護，為台海近60年來的和平穩定辯護。」勃恩斯還說他要中國國家主席習近平保證會以「促進和平穩定」的方式行事。

勃恩斯表示，相反的，北京設計好應對之策，包含發射飛彈飛越台灣上空，「恫嚇並脅迫台灣當局」，且在全球展開一場「歸咎美國破壞台海和平」的宣傳活動。

他表示，美方一直非常清楚維持既有政策，「問題是一個政府會以侵略性和暴力的方式做出反應來擾亂和平嗎？而這必須引起世人關注」。

被問到北京是否可能從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中，汲取到任何可應用在處理台灣議題方面的教訓，勃恩斯說，美國「非常密切關注中國如何處理與俄羅斯的關係」，「我方也清楚表明，若中國政府有系統性地支持俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，將會面臨後果」。但他說，美方尚未看到中國做出這類的支持。

此外，勃恩斯說，美國駐中國大使館的另一項重大目標是和中國人民聯繫和交流，但這樣的工作無論是人與人面對面還是透過大使館的社群媒體管道，都遭受中國清零防疫政策和社群平台發文審查上的挑戰。

同時，勃恩斯表示，中國政府帶風向將俄烏戰爭歸咎於美國和北約，而非發動入侵的俄羅斯，讓他感到「不安」，他說他曾向中方官員提過此事。

勃恩斯呼籲中國與美國協商，既要討論雙方之間的分歧，也要討論美中或可為了更大利益而努力合作解決的議題，「你們人必須出現在談判桌上才能合作」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110820