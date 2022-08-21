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日本又見隨機傷人 國中少女涉嫌持刀殺傷母女

2022/8/21 11:57
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本8月20日晚間又發生隨機傷人事件，一名家住埼玉縣的15歲國中女學生，涉嫌持刀在東京都澀谷區一處道路上刺傷一對母女，已被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，這名少女面對警詢表示，因為想被判處死刑，所以隨機挑了一對母女下手。警視廳正調查詳細犯案過程。

20日晚間7時30分左右，53歲婦女與她19歲女兒行經澀谷區一處道路時，突然遭人持刀殺傷，之後被送往醫院救治。

警視廳表示，母女兩人應該是在路上行走時突然遭犯嫌從後方行刺，兩人傷勢嚴重，約需3個月時間才能痊癒。

行凶少女被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。警視廳表示，少女住在埼玉縣戶田市，是15歲的國三女學生。

警視廳表示，行凶少女看似不認識母女兩人，並坦承犯行說想被判死刑，所以隨機挑了在路上遇到的母女行刺。

讀賣新聞報導，母女兩人都受到重傷，其中女兒背上刀傷深達約10公分；母親則是雙肩、腹部及背部有4處刀傷。

事發現場是京王井之頭線神泉車站附近、餐飲店等店家林立的一角，被害母女當時正朝車站方向準備搭車回家。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110821

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