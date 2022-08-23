日本擬放寬入境至5萬人 打3劑疫苗免附陰性證明

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（中央社東京23日綜合外電報導）日媒報導，有關日本針對COVID-19所採取邊境管控措施，已知日本政府正朝放寬進行協調，具體內容包括打滿3劑疫苗免附陰性證明，及每日入境人數上限從現行2萬人提高到5萬人。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，嚴峻程度甚至連首相岸田文雄都確診。

日本富士新聞網報導，不只一位日本政府相關人士透露，有關每日入境人數上限，日本政府正在協調最快9月從2萬人提高到5萬人。

至於日本政府目前要求入境人士必須持有入境或返日前72小時內的PCR篩檢陰性證明，日本政府有意以完成3劑疫苗接種作為免附證明的條件。

另外，有關被認為造成醫療前線沉重負擔的染疫者「全數通報」，日本政府正持續進行協調，未來要求醫療機構必須通報詳細資訊的患者，可能僅限高齡者及慢性病患者等高重症風險人士。

岸田將基於境內疫情及醫療現場狀況等進行最後判斷，預料最快可能在明天公布相關因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110823