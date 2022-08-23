墨西哥記者又遇害 死前才發布學生失蹤案文章

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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）墨西哥當局表示，一名記者今天下午在墨西哥南部遭射殺身亡。身亡前不久，這名記者才在網路發布有關8年前43名學生在附近地區失蹤的文章，這起案件上週遭控為政府犯罪。

法新社報導，格瑞羅州（Guerrero）首府奇潘辛戈（Chilpancingo）檢察官辦公室今晚表示，羅曼（Fredid Roman）在當地被人發現於自家車上身亡。羅曼生前在數個社群媒體發表個人作品，並為當地一家報社撰稿。

2014年，格瑞羅州43名學生強占數輛巴士，欲前往首都墨西哥城參加抗議，但半途遭警察攔截。檢察官辦公室宣稱，這些學生是遭員警綁走，並交給販毒集團動手殺害後焚屍，遺骸棄入河。

泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）的獨立專家卻駁斥政府結論。這起事件被認為是墨西哥史上最嚴重的人權災難之一。

上週墨西哥當局的真相委員會稱這起暴行為「政府犯罪」，多個機關的人員均有涉案，迫使這起案件重回焦點。

羅曼死前數小時，在臉書（Facebook）發表長篇貼文，標題為「沒有指控到首腦的政府犯罪」，文中他提及4名官員據稱在學生失蹤時會面，包括前司法部長卡拉姆（Jesus Murillo Karam）。

上週真相委員會的報告發表後，卡拉姆便遭逮捕，同時也對30餘名嫌疑人發布逮捕令，包括軍事人員、警察和販毒集團成員。

目前還不清楚羅曼的死是否跟這篇學生失蹤貼文有關，或是跟羅曼其他新聞報導相關。

根據墨西哥政府的數據，今年迄今已有12名記者在境內被殺害；無國界記者組織（RSF）的統計數字則為9人；部分媒體認為是15或16人。

無國界記者組織的數據顯示，自2000年以來，超過150名新聞記者在墨西哥被殺，但卻少有人被定罪，墨西哥堪稱是對媒體工作者最危險的國家之一。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳昱婷）1110823