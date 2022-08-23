福特將裁員3000人 加速轉型發展電動車

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國汽車大廠福特（Ford）今天證實將裁員約3000人，範圍集中在北美和印度，以利加速轉型發展電動車。

法新社報導，在電動車大廠特斯拉（Tesla）和其他新興企業的挑戰下，傳統汽車製造商近年來加快了生產電動車的腳步。

福特發言人告訴法新社，這次重組將影響2000名正職員工及1000名約聘人員，但不影響工廠工人，裁減人員主要分布在美國、加拿大和印度。

美國媒體7月披露，福特準備裁汰數千名員工，福特目前全球員工人數約18萬2000人。

福特汽車總裁暨執行長法利（Jim Farley）在7月下旬的視訊會議中說：「毫無疑問，我們某些職位的人手確實太多了。」

法利指出：「我們有些技術已經不適用了…工作崗位需要調整。」但他沒有具體說明裁員人數。

福特發言人表示，今天宣布的裁員計畫，目的在讓福特「更有效率」。

福特曾表示，公司計畫在2026年前斥資500億美元生產電動車。

今年3月，福特宣布接下來的目標是每年削減傳統汽車支出最高達30億美元。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110823