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俄羅斯森林大火持續 蒲亭稱情勢困難

2022/8/24 22:09
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）隨著森林大火產生的煙霧飄抵莫斯科，俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國西部正面臨「困難的」情勢。

法新社報導，蒲亭在電視播出的一場會議上，與地方官員討論時稱：「由於俄羅斯歐洲部分一些地區氣候異常，目前情勢很困難。」

蒲亭特別提到莫斯科東南方約250公里的利珊（Ryazan）地區，當地由於強風，大火持續擴大蔓延。

利珊州代理州長馬可夫（Pavel Malkov）告訴蒲亭，已出動9500多名消防和救援人員以及8架飛機和7直升機進行滅火。馬可夫稱，森林大火已燒毀利珊地區近1萬2000公頃土地，氣溫則升高至攝氏31度以上。他說，沒下雨，預計事情不會很快結束。

不過馬可夫表示，火情「會在兩三天內得到控制，並在一到兩週內完全撲滅」。

上週，利珊森林大火所產生的煙霧到達莫斯科部分地區，前天又再次籠罩首都。

科學家們將歐洲各地今年異常高溫的夏季所出現一系列森林大火，歸咎於氣候變遷，俄羅斯也不例外，西伯利亞和俄國遠東地區爆發了幾場森林大火。（譯者：楊明暐）1110824

蒲亭
出兵烏克蘭將滿6個月 俄羅斯人仍對開戰意見分歧 寒冬將至 CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗
馬可夫
俄羅斯又見森林火災 莫斯科煙霧瀰漫
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