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加州訂新規 2035年所有新車需零碳排

2022/8/25 11:13
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）根據美國加州即將上路的相關計畫顯示，到2035年當地所販售的新車需完全實現零碳排。加州是美國經濟體量最大的州，足以帶動全美揚棄化石燃料。

法新社報導，加州空氣資源委員會（CARB）本週將論辯相關方案，預料應能通過這項州長紐松（Gavin Newsom）盼設定的目標，可能也會激發其他州跟進。

加州空氣資源委員會成員史柏林（Daniel Sperling）日前告訴媒體，他有「99.9%的信心」相關方案能通過；這份計畫採逐步措施，要求加州在2026年的新售汽車得1/3以上是零排放，2030年2/3以上，在2035年實現所有新車零碳排。

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加州超過4000萬消費者讓他們得以成為美國國內最大市場，也因此加州實施的法規會影響製造商在全美乃至其他地方的生產計畫，以免錯失加州市場，也意味加州實際上得以帶頭設下全國性標準。

世界各地近年陸續將相關法規鎖定在污染嚴重的汽車業，尤其歐洲。挪威計畫2025年所有新車都要達成零碳排；英國、新加坡、以色列把目標訂在2030年，歐盟則希望2035年底前停售汽、柴油車。（譯者：陳亦偉）1110825

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