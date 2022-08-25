峇里島爆炸案主謀之一獲減刑 生還者難以接受

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（中央社印尼泗水25日綜合外電報導）近20年前，印尼峇里島爆炸案對馬龐眼部造成永久性傷害。新聞報導稱，本案其中一名主謀可能提早獲釋，無異將對她再一次帶來創傷。她表示「無法接受」當局決定。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週披露，印尼決定讓52歲的尤瑪（Umar Patek）進一步減刑，意味這名炸彈客可能於爆炸案今年10月屆滿20週年之前獲得假釋。

這決定令2002年爆炸案生還者情何以堪。那場浩劫奪走包括88名澳洲人在內的202條人命。

馬龐（Thiolina Ferawati Marpaung）在度假勝地峇里島第一大城登巴薩（Denpasar）接受法新社電話採訪時說：「不是我不尊重其他人的權利，但是他的邪惡、非人道行徑已經對生還者和家屬造成傷害。」

馬龐說，現在每每聞到煙味就會喚起她對那場爆炸的記憶，尖利玻璃碎片瞬間劃破她的雙眼。她強調，應該繼續關押尤瑪。

尤瑪是伊斯蘭極端團體蓋達組織（Al-Queda）附隨組織成員，他在賓拉登（Osama bin Laden）遭到狙擊喪命的同一個巴基斯坦城鎮被捕。

47歲的馬龐說：「恐怖主義定罪犯該坐多久牢，就讓他坐多久，那可不是偷雞摸狗那種我們能夠輕易原諒的過錯。」

然而，印尼當局表示，尤瑪參加去激進化矯正計畫後，正在放棄極端信仰。

法律與人權部東爪哇（East Java）辦公室發言人德固（Teguh Wibowo）指出，尤瑪已經服滿20年刑期的2/3，並展現改過自新跡象，因此於8月17日獲得減刑。

德固說：「他盡責守分投入去激進化矯正計畫，服刑期間表現良好。」他指的是印尼對恐怖主義定罪犯執行的矯治計畫，要讓他們放棄極端主義而且承諾對國家忠誠。

2002年的峇里島爆炸案以夜總會和酒吧為目標展開襲擊，是印尼歷來傷亡最慘重恐攻事件，當局後來對極端主義展開掃盪。印尼的穆斯林人口居全球之冠。

經一年調查後，峇里島爆炸案攻擊者2008年在印尼一個監獄島遭到槍決。

尤瑪當年負責製造攻擊所用炸彈，當局懸賞100萬美元對他進行緝捕。他逃亡10年後仍難逃法網，因為他在2012年受審期間表達悔意，檢方當時只以預謀殺人罪名對他求處無期徒刑，他最終被判處20年有期徒刑。

有21個國家公民在這起爆炸案中喪生，其中又以澳洲死亡人數最多。澳洲對尤瑪獲得減刑也深感不滿。

艾班尼斯指出，尤瑪的行徑令他感到「鄙視」和厭惡，並強調他提早獲釋只是在罹難者家屬傷口上撒鹽。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110825