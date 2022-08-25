土耳其抱怨申請簽證耗時 美國承諾改善處理程序

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡25日專電）土耳其外長日前指控美國及歐洲國家刻意拖延簽證申請程序，目的是使執政黨難堪。美國昨天承諾提升處理簽證的程序，使這兩個北約成員國的關係不至於持續緊繃，甚至惡化。

長期以來，土耳其民眾申請美國簽證持續面臨嚴重延誤的狀況，預約等待時間長達15個月，部分原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，美國國務院2020年3月暫停在全球多數國家的所有常規簽證服務。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）23 日對當地媒體指控美國及若干歐洲國家拖延簽證申請程序，是出於政治動機，刻意使總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）所屬的執政黨「正義發展黨」（AKP）於明年選舉前難堪。

卡夫索格魯說，「我們認為他們故意如此。這也是我們人民的看法。我們認為這些作法是為了在選舉前使正義發展黨政府處於困難處境」。「我不相信 COVID-19、人事這些藉口…如果他們願意，他們可以很容易地解決」。

他揚言，如果簽證問題仍未解決，土耳其將很快地對西方國家採取反制措施。「我們的同事9月初將召集這些西方國家大使到外交部，他們將作出必要警告。如果狀況之後沒有改善，我們還將祭出反制、限制性措施」。

2019年疫情前，美國在土耳其發放8萬5000多份非移民簽證，去年發放量低於2萬。卡夫索格魯5月在紐約向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出簽證問題，這個月雙邊電話會談時，卡夫索格魯也再次觸及。

一名國務院官員以電子郵件回覆路透社指出，「我們不願這對我們的雙邊關係造成刺激」。美國在安卡拉的新大使館已投入啟用，華府將在那裡重啟一般性非移民簽證預約。

這名官員說，美國駐土耳其使館持續努力克服延誤的狀況，「我們很高興新落成的駐安卡拉大使館將使我們能夠提升處理簽證的能力」。

官員表示，有了新增的處理能力，等待時間可能會減少。「申請者應留意我們的網站，以查看目前簽證需要等待的時間…如果有更早的預約時間釋出，已經預約者可以透過網站重新安排預約時間」。

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近年來，土耳其與美國關係因為一連串事件趨於緊張，包括土耳其向俄羅斯購買S-400防空飛彈系統，以及土俄更趨密切的互動。自俄烏戰爭爆發以來，華府越來越憂心，俄國政府及企業利用土耳其規避西方金融及貿易限制措施。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）6月間罕見地走訪安卡拉和伊斯坦堡，表達華府對俄國權貴及大企業利用土耳其企業實體逃避西方制裁的疑慮。艾迪耶摩又致函土耳其最大工商團體及土耳其美國商會，警告相關公司和銀行若繼續與俄國有生意往來，恐遭到制裁。（編輯：高照芬）1110825