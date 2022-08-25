Taiwan Incentive Talk新加坡登場 搶攻疫後會展商機

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瞄準疫後會展商機，經濟部國貿局及外貿協會25日在新加坡舉辦Taiwan Incentive Talk品牌推廣會，促進台、星旅遊業者交流。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月25日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）瞄準疫後會展商機，經濟部國貿局及外貿協會今天在新加坡舉辦Taiwan Incentive Talk品牌推廣會，以說故事的方式介紹台灣會展特色，盼吸引國外業者赴台舉辦會議、獎勵旅遊等活動。

「Taiwan Incentive Talk 品牌推廣會」安排每位講者在設定時間內用說故事的方式介紹台灣會展特色及優勢。會展產業（MICE）包括會議、獎勵旅遊及展覽活動。

駐新加坡代表處經濟組組長吳文忠表示，台灣政府推動Meet Taiwan計畫，目標是讓台灣成為會議及獎勵旅遊的首選地點，包括補助會展活動主辦單位、針對目標市場舉辦洽談會等。

他指出，根據國際會議協會（ICCA），台灣在亞洲會議地點排名第4。

Meet Taiwan計畫表示，台灣會展場館非常多元，包括在台南有綠建築展覽館，還有鐵路、捷運，交通便利。另外，台灣也是很熱情、友善的地方，新加坡人到台灣旅遊，語言不是問題。

Meet Taiwan計畫指出，許多業者都很關心台灣什麼時候邊境開放，一開放就要帶團體到台灣做獎勵旅遊。相信邊境開放後，台灣會展產業可以逐步恢復以往榮景。

Meet Taiwan計畫表示，預期台灣在很短時間會有開放的制策，因此這次提前赴海外宣傳，希望業者提早預備、安排到台灣進行獎勵旅遊或舉辦會議活動。

今天這場活動共有6家台灣MICE相關業者代表赴星介紹台灣會展特色及旅遊環境，並與新加坡旅遊業者交流。

威立顧問股份有限公司專案經理莊嘉豪接受中央社記者採訪表示，花費較低、交通便利都是台灣的優勢，政府也願意補助業者赴台舉辦活動。

他說，辦活動最在意的就是預算，希望用最少錢達到最好效果，「台灣有這個絕對優勢」。

出席分享台灣旅遊經驗的旅遊作家謝淑燕受訪表示，台灣吸引新加坡人前往旅遊的原因包括多樣風景、四季變化、民眾友善，可用華語溝通等。

新加坡永勝旅遊企業發展經理也說，很期待聽到台灣邊境開放的消息，台灣絕對會是很受歡迎的旅遊地點。（編輯：黃自強）1110825