日本駐美大使：亞洲緊張情勢進入「險惡期」

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（中央社紐約24日綜合外電報導）日本駐美國大使富田浩司接受彭博（Bloomberg）訪問時表示，亞洲緊張局勢進入「險惡期」，美國和盟國必須權衡就台灣議題向中國傳達明確訊息，同時避免態勢升級。

富田昨天在彭博的紐約總部接受訪問時說：「我們需要做出回應，需要傳遞明確的訊息。我們必須採取堅定而明智的行動，因為我們必須小心謹慎，不應陷入態勢升級的循環。」

富田說，中國試圖利用美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪台一事作為「做出極具侵略性行動的藉口」，並改變台灣海峽現況，發射飛彈落入日本專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）海域。

富田說，日本國家安全保障局局長秋葉剛男近日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行長達約7小時談話期間，也提出了這個議題。

富田表示，裴洛西訪台後，台海緊張情勢驟然升溫，區域「進入一段相當險惡的時期」，中國同時也正進入「微妙時期」，因為中共預計今年秋天召開第20次全國代表大會，屆時中國國家主席習近平將迎來他掌權的第3個任期。

富田說：「接下來幾週，我們務必謹慎行事，以期能控制局勢。但同時，我們也需要在聯盟合作的背景下勤勉不懈。我們必須更努力升級自己的嚇阻力和能力。」

雖然中國強烈反對，近日仍有不少外國代表團訪問台灣。

富田表示：「鑑於台灣在地緣政治環境的重要性，以及晶片方面的工業生產與合作脈絡，這些人沒理由不能前往台灣。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110825