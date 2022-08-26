蘇丹阿聯力挺沙烏地 贊成OPEC+減產穩定市場

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（中央社杜拜26日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）領袖沙烏地阿拉伯本週表示，OPEC與盟友有辦法因應市場挑戰，其中包括「減產」。蘇丹和阿拉伯聯合大公國今天皆對該提議表示支持。

路透社報導，由於當前原油期貨市場與供應基本面之間出現脫節，OPEC實質領袖沙烏地阿拉伯22日宣布可能將減產石油以穩定市場供需，國際油價應聲大漲。

蘇丹能源及石油部長阿布杜拉（Mohamed Abdallah）今天發布聲明表示，蘇丹肯定石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在供需扭曲和價格波動下試圖維持市場穩定所作出的努力。

他也強調，沙烏地能源部長針對市場失衡及價格波動發表的聲明十分重要。

OPEC+成員國之一的蘇丹也對組織共同協議的機制表示大力支持，並在聲明中稱「該機制為應對所有市場挑戰提供必要手段，包括調整石油產量」。

伊拉克、阿爾及利亞、利比亞、哈薩克、亞塞拜然、委內瑞拉、剛果，以及赤道幾內亞共和國皆對沙烏地的提議表示支持。

OPEC+將於9月5日召開會議，所有成員國及包含俄羅斯在內的其他石油出口國都將出席。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110826