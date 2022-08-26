更多編輯台推薦新聞：
書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片通緝
首頁 / 國際

蘇丹阿聯力挺沙烏地 贊成OPEC+減產穩定市場

2022/8/26 21:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜26日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）領袖沙烏地阿拉伯本週表示，OPEC與盟友有辦法因應市場挑戰，其中包括「減產」。蘇丹和阿拉伯聯合大公國今天皆對該提議表示支持。

路透社報導，由於當前原油期貨市場與供應基本面之間出現脫節，OPEC實質領袖沙烏地阿拉伯22日宣布可能將減產石油以穩定市場供需，國際油價應聲大漲。

蘇丹能源及石油部長阿布杜拉（Mohamed Abdallah）今天發布聲明表示，蘇丹肯定石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在供需扭曲和價格波動下試圖維持市場穩定所作出的努力。

他也強調，沙烏地能源部長針對市場失衡及價格波動發表的聲明十分重要。

OPEC+成員國之一的蘇丹也對組織共同協議的機制表示大力支持，並在聲明中稱「該機制為應對所有市場挑戰提供必要手段，包括調整石油產量」。

伊拉克、阿爾及利亞、利比亞、哈薩克、亞塞拜然、委內瑞拉、剛果，以及赤道幾內亞共和國皆對沙烏地的提議表示支持。

OPEC+將於9月5日召開會議，所有成員國及包含俄羅斯在內的其他石油出口國都將出席。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110826

沙烏地阿拉伯
沙烏地女子英國念書推文談女權 返國遭判刑34年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族