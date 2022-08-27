蒲亭盟友：即使烏放棄加入北約 俄仍不會止戰

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的親密盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天說，即使烏克蘭正式宣布放棄尋求加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

路透社報導，現任俄羅斯國家安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席的前總統麥維德夫接受法國電視台訪問時也說，俄羅斯準備在符合特定條件下與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談。

在今年2月揮軍入侵前，俄羅斯表明無法接受烏克蘭加入北約。

根據俄羅斯新聞通訊社報導，麥維德夫告訴法國LCI新聞台：「宣布放棄加入這個北大西洋聯盟此刻至關重要，但已不足以成為創建和平的要件。」

他說，俄羅斯將持續執行軍事行動，直到達成目標為止。蒲亭說，他要將烏克蘭「去納粹化」。基輔與西方指出，俄羅斯以此為名對烏克蘭發動侵略戰爭，毫無根據。

入侵行動展開後，俄羅斯與烏克蘭舉行了數輪談判，但雙方沒有取得進展，再度舉行談判的可能性不大。

麥維德夫說：「（談判）將看事件如何發展而定。我們已準備好（與澤倫斯基會面）。」

麥維德夫也說，美國提供給烏克蘭的武器，像是高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），迄今並未構成重大威脅。

但他又說，如果美國提供的武器可以擊中較遠的目標，情況可能改變。

他指出：「飛彈可以飛70公里遠是一回事，但可以飛300至400公里遠，又是另外一回事；這將對俄羅斯聯邦的領土直接構成威脅。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110827