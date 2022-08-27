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俄國擋下禁止核擴散聲明 日相岸田：極為遺憾

2022/8/27 17:47
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，僅因俄羅斯一個國家反對，造成聯合國禁止核子擴散條約（NPT）審議大會無法達成共識，他對此「感到極為遺憾」，也認為「俄羅斯應負起責任」。

聯合國針對「禁止核子擴散條約」開了4週會議，會後打算通過一項聯合聲明，卻被俄羅斯擋下，質疑文本帶有所謂的「政治」用意。

熟知協商過程的消息人士透露，俄羅斯特別反對有關烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的段落。這座歐洲最大核電廠目前正被俄軍占領。

文本草案的最終版本「嚴正關切」札波羅熱核電廠等多座烏克蘭發電廠周圍的軍事行動，也關切烏克蘭失去對這些電廠的控制權，以及攸關安全的負面影響。

日本產經新聞報導，岸田因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）正在隔離，他今天透過視訊方式接受記者採訪時說，維持並強化NPT是邁向核裁軍「唯一現實的方式」。

岸田8月初曾親赴NPT審議大會，以第一位與會的日本首相身分發表演說；為了實現無核武世界，他倡議包括5大重點的「廣島行動方案」（Hiroshima Action Plan）。

岸田今天說，今年審議大會所處環境非常嚴峻，雖然大家竭盡全力持續努力到最後一刻，但結果令人感到十分遺憾。

富士新聞網報導，岸田也表示，除了俄國以外的擁核國都沒有表示反對，「強烈感受到NPT框架的重要性並無改變」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110827

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