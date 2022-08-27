限縮染疫通報對象 日相岸田：未來將全國一致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府日前同意各地方政府自行判斷只通報有重症風險患者，首相岸田文雄今天進一步說明，有關修正現行的COVID-19染疫患者「全數通報」機制，基本上將在全國採取一致作法。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，在家療養人數續創新高。讀賣新聞稍早報導，有關COVID-19確診者必須全數通報的規定，岸田8月24日宣布，各都道府縣地方政府可自行判斷是否限縮通報。

但這種作法招致不少地方政府批評，認為要不要限縮通報應該由中央政府統一進行判斷，讓中央政府決定儘速設置全國統一的新機制。

日本放送協會（NHK）報導，有關目前針對COVID-19染疫者的「全數通報」作法，日本政府為減輕醫療機構與各地保健所負擔，日前已決定可基於各地方政府判斷，限縮到只通報包括高齡者等有重症風險人士。

染疫隔離中的岸田今天接受記者視訊訪問時說，修正通報作法是作為邁向與COVID-19共存新階段的一項對策來推動，基本上將在全國採取一致作法，表達出限縮通報最後將在全國統一實施的看法。

岸田還說，將做好相關準備工作，包括修改系統、建立不需通報的在家隔離患者健康觀察等支援體制、完備掌握疫情動向的「定點通報」機制，會關注上述準備狀況來判斷何時改變通報作法。

另外，為避免對居家隔離者帶來不便，岸田表示，包括同意居家隔離者在採取佩戴口罩等防疫對策情況下外出等因應作為，都會來進行檢討。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110827