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歐洲央行官員稱9月應大力升息 不排除超過2碼

2022/8/27 22:27
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（中央社傑克森霍爾27日綜合外電報導）歐洲央行管理委員會成員卡薩克斯（Martins Kazaks）今天表示，歐元區很有可能出現衰退，單光憑這一點不能替通貨膨脹降溫，歐洲央行9月應該選擇大力升息。

路透社報導，歐洲央行（ECB）為了緩和通貨膨脹，7月宣布2011年以來首度調升政策利率，且幅度高達2碼（50個基點），預計於9月8日將再度升息。不過，部分決策者開始討論，面對通膨持續惡化，或許需要更大力升息。

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拉脫維亞央行總裁卡薩克斯告訴路透社，「前期加強（frontloading）升息是合理的政策選擇。我們應該開放討論升息50個基點及75個基點作為可能的措施」。

他在全球央行和財經首長雲集的年度傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）場邊受訪表示，「從現階段觀點來看，升息幅度應該至少50個基點」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110827

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