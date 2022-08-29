宗教和右翼人士抗議 塞爾維亞辦歐洲驕傲節受阻

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（中央社塞爾維亞首都貝爾格勒28日綜合外電報導）儘管塞爾維亞政府表示，在首都貝爾格勒舉行的歐洲驕傲節活動將取消或延期，但成千上萬名宗教和右翼反對人士今天仍走上街頭示威抗議。

貝爾格勒原定9月17日舉辦歐洲驕傲節（Europride），這項活動每年會在歐洲不同城市登場，但塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）昨天表示，鑑於右翼活動人士威脅等因素，相關活動將取消或延後。

今天這場反對歐洲驕傲節的示威活動是由塞爾維亞東正教神職人員所發起，穿插在慶祝宗教節日的遊行中舉行。有些主教表示，同志驕傲相關活動威脅到傳統家庭價值觀，應該被禁止。

在這場抗議活動中，可看見有人手持標語，上頭寫著「救救我們的孩子和家庭」，還有些人帶著十字架，其他示威者則高呼支持極右派或民族主義的口號。

時值貝爾格勒政府試圖在加入歐盟、以及與俄羅斯和中國維持長久以來的關係取得平衡之際，有些示威者揮舞著俄羅斯國旗，以展現對這個塞爾維亞傳統盟友的支持。

武契奇表示，歐洲驕傲節活動將因安全因素取消或延後。除了所謂的右翼「痞子」威脅，他也提到與科索沃（Kosovo）間持續發生的爭端和能源危機等問題。

他談到歐洲驕傲節時說：「活動將會舉行，但會等待其他、更好的時機再行舉辦。」

一名聯合國駐塞爾維亞協調員在聲明中，批評貝爾格勒當局對歐洲驕傲的禁令，表示這違反塞爾維亞對國際人權所做的承諾。

塞爾維亞過去的政府曾禁止同志驕傲遊行，招來人權組織和其他人批評。2000年代早期，部分同志驕傲遊行曾遭遇激烈反對，並因暴力事件蒙上陰影。

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但近期在塞爾維亞舉行的同志驕傲活動紛紛和平落幕，歐洲驕傲節活動主辦單位表示，這樣的轉變是貝爾格勒獲選為2022年活動舉辦城市的原因。2021年的歐洲驕傲節活動在丹麥首都哥本哈根舉行。

塞爾維亞正竭力爭取加入歐盟，但想成為會員國，必須先改善其在法治、人權、少數民族權利上的紀錄，以達到相關要求，此外，還得根除組織犯罪和貪汙，並修復與科索沃之間的關係。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110829