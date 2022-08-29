俄阻聯合國通過禁核擴散聲明 美批徇私阻撓

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）聯合國針對「禁止核子擴散條約」進行長時間的國際談判，莫斯科卻阻止通過聯合聲明之後，美國今天譴責俄羅斯「徇私阻撓」。

禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）共有191個簽署國，這些國家每5年檢視一次條約，目的是防止核武擴散，促進全面裁減軍備，並提倡共同合作、和平利用核能。

俄羅斯26日阻止聯合國會後通過聯合聲明，質疑文本帶有所謂的「政治」用意，這項作法今天遭到美國批評。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）在聲明中說，「經過數週密集但富有成效的談判，僅俄羅斯」在為期4週的禁止核子擴散條約檢討會議結束時，「決定阻止針對最終文件的共識」。

他說，莫斯科此舉僅為攔下「承認烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）存在嚴重放射性風險」的字句。

俄軍目前占領札波羅熱核電廠，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成一個前線軍事基地，加劇了電廠和員工數月來的安全危機。

這次會議的聯合聲明草案文本，對扎波羅熱等烏克蘭發電廠周邊的軍事活動、烏克蘭失去對這些地點的控制、為安全帶來的負面影響表達「嚴重關切」。

2月24日莫斯科入侵烏克蘭，沒多久後的3月初，位於烏克蘭東南前線附近的歐洲最大核電廠扎波羅熱就遭俄軍占領。 （譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110829