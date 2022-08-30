泰國小和尚用英語暢聊 向世界分享僧侶生活

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（中央社實習記者李婕瑜清邁30日專電）「Hello！How are you！」走進泰國柴迪隆寺，一群小和尚用英文熱情招呼外籍遊客。透過參加「與和尚聊天」計畫，這群小和尚用英文介紹僧侶生活，和全世界的觀光客交朋友。

「與和尚聊天」（The Monk Talk）計畫已在泰國清邁柴迪隆寺（Wat Chedi Luang）、素攀寺（Wat Sri Suphan）、松達寺（Wat Suan Dok ）與雙龍寺（Wat Doi Suthap）等知名佛寺進行逾10年。只要不碰政治、保持禮節，廟裡的小和尚歡迎遊客來找他們解惑，用英文和外籍旅客暢聊佛教及僧侶生活。

曼哈庫特佛教大學（Mahamakut Buddhist University）的教師和尚披塔（Phithak）表示，學校在泰國知名的觀光佛寺舉行「與和尚聊天」，希望將佛教推向更廣的世界舞台，也希望能夠讓小和尚們增進英文能力，「如果和尚們無法說英文或其他語言，要如何和世界溝通? 」

披塔（Phithak）表示，對於小和尚來說，「與和尚聊天」活動能夠與英語母語人士面對面交流，是重要的英語口說鍛鍊機會。10年以來，這項活動總共吸引約400至500名曼哈庫特佛教大學中的學生和尚參與。

此外，披塔說，「如果大家只看到美麗的表面景象、拍照就回去了，那就太可惜了。」讓觀光客與和尚親自對談，也能讓和尚們為觀光客現身說法，解答遊客對泰國僧侶與佛教的好奇。

豔陽高照，柴迪隆寺裡高聳佛塔的倒影裡有個小亭子，裡面掛著寫得密密麻麻的白板，用英文寫滿佛教的教義。亭子前，和尚一休（Ikcue）與其他小和尚在來自美國、法國等地的遊客間梭巡，和不同觀光客大聊特聊，時不時迸發笑聲。

扳著手指，一休細數過去與他交談的觀光客的國籍，兩隻手都數不完：曾和他聊過的觀光客，來自美國、法國、英國、冰島、哥倫比亞、印尼、匈牙利等世界不同的角落。

一休說，他參與「與和尚聊天」，是為了和來自世界各地的旅客交朋友，也希望能將佛教與各地的旅客分享。

一休一天至少接待20名觀光客。疫情來臨前，他一天曾與超過百位觀光客對談。一休說，外籍觀光客最好奇的，常是泰國僧侶的出家原因、以及和尚們的生活。

一休表示，一般人對於泰國和尚的印象，可能是每天都在打坐；但除了打坐以外，身為學生的他，在早晨打坐結束後，也會學習國文、公民、英文等科目，如同其他普通高中生。

挽起長長的銘黃色袈裟，和尚宜方花了許久整理儀容，帶領遊客環繞佛塔一圈。宜方坦言，在成為和尚之前，他有段打架抽菸的荒誕過去，而成為和尚則讓他開始沉澱自我。「來這裡以後，就會反省過去、會想說自己當時不應該這樣做。」

宜方提到，有個觀光客曾向他提問，為什麼泰國僧侶下午不能食用需要嚼食的食物？在經過討論以後，他才得到答案：因為咀嚼會讓人在午後嗜睡、阻礙清淨的思考。

一旁的老師夏洛恩（Charoen）表示，小僧侶們參與「與和尚聊天」計畫不僅僅提升小和尚們的英語能力，也讓觀光客與小僧侶能接觸不同的文化，從東與西方不同的視角看世界。（編輯：韋樞）1110830