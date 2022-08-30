岸田8月31日解隔離開記者會 料觸及防疫與國葬

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（中央社東京30日綜合外電報導）感染COVID-19的日本首相岸田文雄將於8月31日解除隔離，恢復親自處理公務，也將舉行記者會。目前預料岸田在記者會上將觸及防疫措施，及已故前首相安倍晉三「國葬」等議題。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，岸田8月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在首相官邸旁的首相公邸隔離療養，並持續透過視訊方式處理公務。

岸田今天隔離期滿，預料8月31日起可恢復親自處理公務。日本政府內閣官房長官松野博一今天說，岸田將於8月31日舉行記者會。

日本政府在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2.5億日圓作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。在野黨議員質疑，如果包括維安等費用，國葬實際花費總額可能高達數十億日圓，要求日本政府公布國葬中有關維安及外交方面的經費支出。

松野今天在記者會上說，由於目前出席儀式的國內外重要人士人數，以及其他地方要前來東京支援的警力數量尚不明確，「現在並非可以告知確切數字的階段」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110830