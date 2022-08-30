AI掃空拍照查未申報泳池 法國補收稅金上看12億

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國稅務機關今天表示，它利用一套新的人工智慧（AI）系統測試發現上萬座未申報游泳池，讓國家今年得以多收約1000萬歐元（約新台幣3.1億元）稅金，明年補收稅可能再增3倍。

法新社報導，在去年的測試中，這套由谷歌（Google）和凱捷公司（Capgemini）研發的人工智慧軟體，學會了從法國9個省分的空拍影像找出泳池，再以土地登記資料庫交叉比對。

由於泳池能提高房產價值，因此通常會衍生較高的房產稅和居住稅，除非屋主不向稅務機關申報。

法國的私人泳池在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前就已經很暢銷。疫情爆發後，數以百萬計勞工開始更常居家工作，在家裝設私人泳池的現象隨之暴增。

英國廣播公司（BBC）引述市場統計公司Statista的資料提到，法國2020年有超過320萬座私人泳池。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導了稅務機關測試人工智慧軟體的結果，文章還提到，一個30平方公尺的一般私人泳池，屋主每年大概要繳交200歐元（約新台幣6100元）稅金。

在9個省分的測試中，這套軟體發現2萬多座泳池，使得稅務機關去年得以徵收大約1000萬歐元稅金。

法國公共財政總局（Direction générale des Finances publiques，DGFiP）表示，這項計畫將推廣至全國，可能讓國家2023年多徵收4000萬歐元（約新台幣12.2億元）稅金。

法國當局還表示，這套軟體也可能用來尋找未申報的住宅擴建、露台和涼亭，這些設施也可用來計稅。

BBC報導，法國的歐洲生態綠黨（EELV）黨魁白武（Julien Bayou）先前說，不排除提議禁止新建私人泳池。他接受BFM電視台（BFMTV）訪問時表示，法國必須「與水建立不同的關係」，禁令將是最後的手段。

白武說：「挑戰不在於禁建泳池，而是在於保障我們事關重大的用水需求。」

法國現正遭遇有紀錄以來最嚴重乾旱，有上百座城市面臨飲用水不足。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110830