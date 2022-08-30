更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加州車主控訴特斯拉會莫名煞車 提議集體訴訟

2022/8/30 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德拉瓦州威明頓/舊金山29日綜合外電報導）美國加州一名特斯拉（Tesla）Model 3的車主控訴車子沒碰上障礙物卻會突然停車，儼然是一場「可怕又危險的夢魘」，提議對電動車大廠特斯拉提起集體訴訟。

路透社報導，根據舊金山（San Francisco）車主托雷多（Jose Alvarez Toledo）提起的訴訟，特斯拉倉促地讓使用不安全技術的自駕車上市；這些技術包括特斯拉所稱的「自動輔助駕駛」（Autopilot）或「全自動輔助駕駛」（FSD）系統，以及緊急煞車系統。

儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）矢言年底前會實現全自駕，這起訴訟讓民眾與監管單位進一步放大檢視特斯拉的駕駛輔助技術。

根據托雷多26日向加州北區聯邦法院提出的訴訟：「意想不到的突煞缺陷出現時，就會把原本的安全功能，變成一場可怕又危險的夢魘。」

這起訴訟案尋求讓美國所有遭遇這種缺陷的特斯拉車主或出租人，獲得集體訴訟資格。

特斯拉未立即回應路透社的置評請求。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）2月已就自動輔助駕駛會意外啟動煞車的消息，對41萬6000台特斯拉車輛展開調查。

托雷多的訴訟案指控特斯拉欺瞞自動輔助駕駛功能的安全風險、違反保固承諾、藉自動輔助駕駛功能不當得利，以及違反加州的反不正當競爭法。

這起訴訟案試圖為修車費用和特斯拉車輛價值縮水，爭取補償性與懲罰性損害賠償金，並要求退回因自動輔助駕駛功能而增加的費用。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110830

特斯拉
國旅雲林消費抽百萬名車 發票登錄平台啟動 林志穎車禍現場 桃市府優先修增交通桿提升安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族