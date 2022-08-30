加州車主控訴特斯拉會莫名煞車 提議集體訴訟

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（中央社德拉瓦州威明頓/舊金山29日綜合外電報導）美國加州一名特斯拉（Tesla）Model 3的車主控訴車子沒碰上障礙物卻會突然停車，儼然是一場「可怕又危險的夢魘」，提議對電動車大廠特斯拉提起集體訴訟。

路透社報導，根據舊金山（San Francisco）車主托雷多（Jose Alvarez Toledo）提起的訴訟，特斯拉倉促地讓使用不安全技術的自駕車上市；這些技術包括特斯拉所稱的「自動輔助駕駛」（Autopilot）或「全自動輔助駕駛」（FSD）系統，以及緊急煞車系統。

儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）矢言年底前會實現全自駕，這起訴訟讓民眾與監管單位進一步放大檢視特斯拉的駕駛輔助技術。

根據托雷多26日向加州北區聯邦法院提出的訴訟：「意想不到的突煞缺陷出現時，就會把原本的安全功能，變成一場可怕又危險的夢魘。」

這起訴訟案尋求讓美國所有遭遇這種缺陷的特斯拉車主或出租人，獲得集體訴訟資格。

特斯拉未立即回應路透社的置評請求。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）2月已就自動輔助駕駛會意外啟動煞車的消息，對41萬6000台特斯拉車輛展開調查。

托雷多的訴訟案指控特斯拉欺瞞自動輔助駕駛功能的安全風險、違反保固承諾、藉自動輔助駕駛功能不當得利，以及違反加州的反不正當競爭法。

這起訴訟案試圖為修車費用和特斯拉車輛價值縮水，爭取補償性與懲罰性損害賠償金，並要求退回因自動輔助駕駛功能而增加的費用。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110830