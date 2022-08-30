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東京大阪疫情趨緩 新增病例低於上週同日

2022/8/30 18:05
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，但包括東京、大阪及沖繩等地，今天新增確診病例都低於上週同日，疫情持續趨緩。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬4219例確診病例，較上週二減少7551例，連續9天低於上週同日；且到今天為止的7天平均單日新增病例數為1萬7722.1例，是前一週平均的72.4%，疫情呈現降溫趨勢。

不僅東京，大阪府今天新增1萬6364例確診病例，較上週二減少6500多例，疫情同樣持續趨緩，至今累計病例數190萬4044例，包括5989例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2723例確診病例，較上週二的3803例減少1080例，至今累計病例數47萬2093例。目前專責病床使用率降至59%，重症病床使用率43.5%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1025.76人染疫，德島縣以1878.09人居日本各地之冠、高知縣以1628.86人次之；沖繩縣以1385.95人排名第7。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110830

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