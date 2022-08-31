更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會2/256
首頁 / 國際

紐約聯準銀總裁：通膨太高 年底前須大幅升息

2022/8/31 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天說，聯邦準備理事會（Fed）努力要把美國高漲的通貨膨脹率壓低至2%，但這得花上「幾年時間」。

法新社報導，聯準會今年積極升息，希望藉此控制衝擊美國家家戶戶的物價飆升現象，各聯邦準備銀行總裁們也相繼表態短期內不太可能改變升息路線，尤其是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

鮑爾日前才發表立場強硬的演說，威廉斯今天附和說，基準利率必須維持在高點一陣子，好讓供需恢復平衡。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，稍微降低，但仍在高點。威廉斯表示，聯準會非常努力要把通膨率降到2%的目標。

威廉斯接受「華爾街日報」訪問時說：「情況極具挑戰性。通膨率很高。經濟上存在許多逆勢。我確實認為要花好幾年（才能降低通膨率），但我們會成功的。」

聯準會今年已4度升息，包括在6月和7月分別大規模升息3碼，鮑爾本月26日還預告，9月可能也會大幅升息。

聯準會將於9月2日再檢視一份就業報告，並於20日、21日召開政策會議。

威廉斯說，9月的政策決定將取決於各項數據，但「我們顯然必須在年底前大幅升息」，因為通膨「太高了，我們真的很關注這件事」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110831

威廉斯
台股震盪築底 法人：短線止跌反彈機率不高 Fed官員：美國經濟可望躲過衰退 但須快速升息
鮑爾
憂各國央行積極升息衝擊能源需求 國際油價重挫 鮑爾演說放鷹股市續湧賣壓 歐股走勢分歧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
憂各國央行積極升息衝擊能源需求 國際油價重挫