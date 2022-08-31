澳洲防長：巴布亞紐幾內亞盼簽安全協議

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）中國與索羅門群島達成安全協議後，造成太平洋區域緊張局勢升高。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天說，巴布亞紐幾內亞提議澳巴兩國簽訂安全協議。

路透社報導，巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）也跟澳洲廣播公司電視台（ABC Television）說，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）昨天訪問莫士比港（Port Moresby）時，他也跟黃英賢部長就安全協議進行商討。黃英賢跟澳洲廣播公司說，討論處於「非常初步的階段」。

索羅門群島4月與中國簽訂安全協議後，索國與美國和太平洋盟國關係緊張。澳洲、紐西蘭與其他太平洋島國都表示，太平洋地區的安全需求應由本地區國家負責。

馬勒斯今天跟澳洲廣播公司說：「這是巴布亞紐幾內亞提出的構想。」

他又說：「我們已經非常清楚表明，我們想盡可能與巴布亞紐幾內亞保持密切關係。我們想在與巴布亞紐幾內亞已建立的緊密軍事關係基礎上，讓兩國關係更上一層樓，我們認為這是我們數一數二重要的對外軍事關係。」

巴布亞紐幾內亞是澳洲最緊密的北方鄰國，兩國僅相隔數公里。巴布亞紐幾內亞曾是澳洲的殖民地，但近來深化與中國的貿易與投資關係。

今年6月，中國外交部長王毅與10個太平洋國家的代表會談，包括巴布亞紐幾內亞在內，但最終未能達成全面性貿易與安全協議。

2018年，中國提議重新開發一處海軍基地，但遭巴布亞紐幾內亞拒絕；澳洲與美國正在出資升級曼奴斯島（Manus Island）的海軍基地。

中國的海軍艦艇會駛過澳洲與巴布亞紐幾內亞之間的托勒斯海峽（Torres Strait），但2月一艘中國艦艇朝飛越澳洲北部海域上空的一架澳軍偵察機照射雷射光，使得中國海軍艦艇這類巡航行動成為雙方的爭執點。

與巴布亞紐幾內亞和澳洲隔海相鄰的索羅門群島昨天表示，索羅門暫停外國海軍軍艦造訪，直到新的批准程序實施。

日前，一艘美國海岸防衛隊船艦無法停泊荷尼阿拉港（Honiara），一週後美國政府接獲通知，索羅門暫停外國海軍艦艇造訪。至於澳洲是否接獲通知時，馬勒斯不願直接置評。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110831