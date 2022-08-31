大馬前首相馬哈地確診COVID 住院觀察病情無大礙

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（中央社吉隆坡31日綜合外電報導）高齡97歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天早上確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後送醫，目前住院觀察中，病情據稱並無大礙。

綜合路透社和法新社報導，馬哈地辦公室發布聲明表示：「依照醫療團隊的建議，馬哈地已入住國家心臟中心（National Heart Institute），未來幾天將接受觀察。」

一名不願具名的助理說：「馬哈地僅出現輕微的COVID感染症狀。」

馬哈地是馬來西亞的資深政治家，他最近數週積極巡迴全國，爭取選民對他所屬新政黨的支持。各界猜測馬來西亞可能提前於今年底前舉行大選。

馬哈地長年患有諸多心臟問題，他曾心臟病發多次並接受冠狀動脈繞道手術。

他也在去年12月和今年1月住院數天，在心臟加護病房接受檢查。

馬哈地是馬來西亞重要的政治領袖之一。他在1981至2003年間擔任首相長達22年，並在2018年以高齡92歲的年紀領導反對黨重新掌權，但因政黨內訌在不到2年內下台，共計執政長達24年。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110831