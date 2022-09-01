更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

蘇伊士運河一度卡船 差點上演長賜輪危機翻版

2022/9/1 09:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅1日綜合外電報導）埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）表示，一艘油輪昨晚因為船舵發生技術故障，短暫擱淺於運河，猶如去年「長賜輪」危機翻版，所幸隨後在拖船協助下重新上浮。

兩名航運知情人士透露，這艘名為Affinity V的船一度堵塞運河南段，但蘇伊士運河管理局消息人士表示，交通在當地時間午夜過後不久便恢復正常。

路透社報導，長榮海運（Evergreen）巨型貨輪「長賜輪」（Ever Given）去年3月也曾在蘇伊士運河擱淺6天，打亂全球貿易，事發位置同樣位於運河南段的單線航道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

船舶追蹤網站顯示，註冊新加坡籍的Affinity V船身總長約252公尺，最寬處約45公尺，總噸位6萬2826噸，載重噸位11萬4070噸，將前往沙烏地阿拉伯位於紅海的港口揚布（Yanbu）。

長賜輪擱淺事件發生後，蘇伊士運河管理局宣布加速擴建運河河道的計畫，包括擴建第2條河道，讓船隻在部分航段得以雙向通行，並加深現有河道。擴建工程預計明年完工。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110901

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族