蘇伊士運河一度卡船 差點上演長賜輪危機翻版

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（中央社開羅1日綜合外電報導）埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）表示，一艘油輪昨晚因為船舵發生技術故障，短暫擱淺於運河，猶如去年「長賜輪」危機翻版，所幸隨後在拖船協助下重新上浮。

兩名航運知情人士透露，這艘名為Affinity V的船一度堵塞運河南段，但蘇伊士運河管理局消息人士表示，交通在當地時間午夜過後不久便恢復正常。

路透社報導，長榮海運（Evergreen）巨型貨輪「長賜輪」（Ever Given）去年3月也曾在蘇伊士運河擱淺6天，打亂全球貿易，事發位置同樣位於運河南段的單線航道。

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船舶追蹤網站顯示，註冊新加坡籍的Affinity V船身總長約252公尺，最寬處約45公尺，總噸位6萬2826噸，載重噸位11萬4070噸，將前往沙烏地阿拉伯位於紅海的港口揚布（Yanbu）。

長賜輪擱淺事件發生後，蘇伊士運河管理局宣布加速擴建運河河道的計畫，包括擴建第2條河道，讓船隻在部分航段得以雙向通行，並加深現有河道。擴建工程預計明年完工。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110901