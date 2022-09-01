行經南海後 美國兩棲突擊艦的黎波里號停靠新加坡

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）美國兩棲突擊艦的黎波里號日前進入南海活動後，昨天抵達新加坡靠港訪問，預計停留數天。未來是否航向台灣附近海域，艦上人員受訪表示，不談論未來行動，強調會依國際法執行任務。

兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）昨天抵達新加坡，目前停靠於樟宜海軍基地，軍艦今天開放媒體採訪。

的黎波里號發言人表示，這次停靠新加坡主要是讓艦上官兵有休息的機會，期間也會有官兵輪值進行維護工作。來到新加坡之前，的黎波里號先前曾在日本靠港訪問。

的黎波里號母港為美國聖地牙哥，今年5月首度部署以來，在印太區域執行任務。媒體問及先前在南海執行任務的情況，的黎波里號發言人表示，「我們確保行動符合國際法，在國際水域內執行任務」，其中包括許多飛行任務，讓艦上部署的軍機起飛執行任務等。

至於在南海是否曾遇到共軍不專業的舉措，發言人表示，「沒有」。

近期台灣海峽情勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫，中國透過軍事演習、軍艦軍機頻頻越過海峽中線等舉措加大對台軍事施壓。的黎波里號也是日前美國海軍在台灣周邊地區部署的軍艦之一。

中央社記者問及，的黎波里號是否計劃前往台灣附近海域，發言人回應表示，基於安全考量，不談論未來行動，但在符合國際法的情況下，「我們會前往被賦予任務的地方」。

根據介紹，的黎波里號部署的軍機包括MH-60S海鷹直升機、CH-53E海種馬直升機、MV-22B魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey），以及可垂直降落、短場起飛的F-35B匿蹤戰機。發言人指出，目前艦上共有6架F-35B。

發言人表示，的黎波里號預計在新加坡停留數天，再前往下一個目的地，但基於任務安全考量，無法透露未來行動。

此外，除了的黎波里號，同時停靠在樟宜海軍基地的還有美國海軍濱海戰鬥艦「查爾斯頓號」（USS Charleston）。1110901