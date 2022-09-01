輝達高階晶片出口受阻 中國批評科技霸權主義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）美國晶片設計巨頭輝達（Nvidia）被美國政府要求限制向中國出口兩款高階晶片，中國商務部今天批評美國「濫用」出口管制措施，外交部則指美方的做法是典型的「科技霸權主義」。

中新網報導，中國商務部今天的例行新聞發布會上，有記者提問，美國晶片設計公司輝達（中國大陸稱英偉達）表示被美國政府要求限制向中國出口兩款被用於加速人工智慧的最新兩代旗艦GPU計算晶片，商務部有何評論。

商務部發言人束玨婷表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對中國出口，中方對此堅決反對。

她說，美方相關做法「背離公平競爭原則，違反國際經貿規則」，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。

央視新聞報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上對相關問題回應，美方的做法是典型的科技霸權主義，「美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序」。中方對此堅決反對。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路透社報導，美國官員要求公司停止向中國出口兩種用於人工智慧作業系統的高階運算晶片，此舉可能削弱中國企業執行圖像辨識等先進技術的能力。這項出口禁令恐使輝達損失本季對中國的4億美元潛在銷售額。

輝達競爭對手超微公司（Advanced Micro Devices，AMD）發言人則表示，新的要求不准公司將旗下MI250人工智慧晶片出口到中國，但相信MI100晶片不會受到影響；且不認為這項新規會對業務帶來重大衝擊。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110901