打擊俄收入 G7財長會議將討論俄油價格上限提案

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮今天表示，七大工業國集團（G7）成員國財政部長2日召開會議時，將討論美國總統拜登（Joe Biden）的政府所提議對俄羅斯石油設定價格上限的方案。

路透社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一場媒體簡報會上告訴記者：「我們相信，這是嚴重打擊（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）收入的最有效辦法。這麼做不僅將讓蒲亭的石油收入減少，也會令全球能源價格下降。」

國際能源總署（IEA）7月指出，俄羅斯石油出口量雖然跌到去年8月以來最低水準，但由於油價上漲、比去年均價高出40%，俄國6月石油出口收入較5月增加7億美元（約新台幣214億元）。

西方國家領袖先前提出，要透過對俄羅斯石油設定價格上限來解決這個問題，也就是限制煉油廠和交易商能購買俄國原油的採購價格。但莫斯科表示不會遵從規則，且可藉由賣油給不按照價格上限運作的國家，來阻撓西方計畫。

G7國家領袖也曾考慮其他方案，包括封鎖俄羅斯石油運輸。G7包括美國、英國、德國、法國、義大利、加拿大和日本。

美國財政部表示，美國財長葉倫（Janet Yellen）31日與英國新任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）會面時，討論了俄油價格上限計畫與如何支持烏克蘭的經濟需求。

葉倫在會面開始時表示：「俄羅斯的戰爭已造成全球能源價格高漲，在這樣的時刻，我認為對價格設限，是我們擁有對抗通貨膨脹最強大的工具之一，不僅確保石油能以較低價格穩定流入全球市場，也能使莫斯科用來對烏克蘭進行戰爭的收入減少。」

要讓俄羅斯石油價格受限，最主要方式是若運輸的俄油超過一定價格，將不准透過倫敦經紀商獲取航運保險與融資。

查哈威則告訴葉倫，他相信西方盟邦能夠落實有效的價格上限措施，來讓俄羅斯石油收入減少及讓油價維持穩定。

但他也說，這個方法若要成功，必須有印度、土耳其和南非等其他國家加入，組成「盡可能最廣泛的聯盟」來參與。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110901