吃下俄國麥當勞後 西伯利亞大亨再吞一家西方企業

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）根據路透社看到的文件顯示，之前買下俄羅斯麥當勞連鎖速食店的西伯利亞商業大亨，最近提出以高達1.51億歐元買下芬蘭包裝鉅子Huhtamaki在俄事業，進一步擴展其膨脹的帝國。

俄羅斯入侵烏克蘭後遭西方國家制裁，西伯利亞商業大亨戈佛（Alexander Govor）成了制裁引發動盪下的商業大贏家之一。一旦吞下Huhtamaki在俄事業，將更鞏固他的贏家地位。

路透社報導，戈佛表示，他付了「象徵性」的金額，買下麥當勞在俄羅斯的連鎖店面，並在6月將店名改為Vkusno & tochka，意思是「美味，就是這樣」。

麥當勞並未透露從戈佛收到的金額，但在完成交易後提列了高達14億美元的費用。俄羅斯當局表示，麥當勞有權利在15年內買回其連鎖店。

根據文件和消息人士透露，戈佛將利用向俄羅斯國營銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的貸款，並透過一家在賽普勒斯註冊的公司Espentina Limited，來收購Huhtamaki在俄羅斯的事業。

戈佛和Huhtamaki都未立即回應路透社置評要求。

根據賽普勒斯註冊文件，Espentina由戈佛和庫什涅洛夫（Yuri Kushnerov）共同持有。兩人也各持有俄國中部克麥洛伏（Kemerov）地區一座煉油廠五成股份。

知情人士表示，戈佛計畫從被西方制裁的聯邦儲蓄銀行取得的資金來進行交易。資金將透過戈佛獨資的俄企Club Hotel、同時也是俄羅斯前麥當勞連鎖店的業主，把資金轉到Espentina。

聯邦儲蓄銀行和Club Hotel未立即回覆置評要求。

Club Hotel董事伏努契科娃（Elena Vnuchkova）在未附日期的信函中表示：「我們準備進行這家芬蘭控股公司的收購案。」

「將由Espentina以非俄羅斯的帳戶支付金額…我們打算提高收購價格至1.51億歐元。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110901